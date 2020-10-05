صراع ألماني - برازيلي على مركز الظهير الأيمن بفريق أحلام فرانس فوتبول

أعلنت مجلة فرانس فوتبول قائمة المرشحين على جائزة أفضل ظهير أيمن في التاريخ، والتي شملت 10 لاعبين من أجيال مختلفة مرت على عصور كرة القدم.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت اليوم الاثنين البدء في عملية اختيار فريق أحلام الكرة الذهبية، حيث سيتم الاستفتاء على أفضل 11 لاعبًا في التاريخ من قبل لجنة التحكيم.

وجاء في قائمة المتنافسين على جائزة أفضل ظهير في التاريخ كلًا من:

الإيطالي جوزيبي بيرجومي

البرازيلي كافو

البرازيلي كارلوس ألبرتو

البرازيلي جيلما سانتوس

الإيطالي كلاوديو جينتيلي

الألماني مانفريد كالتز

الألماني فيليب لام

الهولندي ويم سوربيير

الفرنسي ليليان تورام

الألماني بيرتي فوجتس

وكانت الصحيفة قد أوضحت أنه تم اختيار هؤلاء اللاعبين في تلك القوائم من قبل هيئة المحررين لديها الذين شاهدوا العديد من الأجيال السابقة منذ منتصف الخمسينات تحديدًا.