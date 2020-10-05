نيويوركر: هكذا غيرت أمراض رؤساء أمريكا مسار تاريخ العالم

- مرض الرئيسين ويلسون وروزفلت انعكس على معاهدة فرساي واتفاق يالطا اللذان مهدا للحرب العالمية الثانية والحرب الباردة

- نحو نصف رؤساء الولايات المتحدة عانوا من أمراض عضوية أونفسية خلال شغلهم المنصب.. و4 رؤساء توفوا أثناء ولايتهم





رصدت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، تأثير تعرض رؤساء الولايات المتحدة للإصابة بالمرض على مسار التاريخ في العالم، لاسيما خلال فترة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، معتبرة أنه في ظل إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا فإن مستقبل الجميع وليس فقط ترامب بات على المحك.

وذكرت المجلة أن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي كان مشلولا، ويعاني من فشل في القلب، سافر في فبراير 1945(أي قبل شهرين فقط من وفاته)، إلى يالطا، للقاء الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، لافته إلي أنه رغم ظروفه الصحية وافق روزفلت على الرحلة التى تتجاوز الستة آلاف ميل لأن المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وما بعدها كانت على المحك.

وتابعت المجلة الأمريكية أراد روزفلت أن يتعاون ستالين من أجل تأسيس منظمة دولية جديدة لتعزيز السلام، ومبادئ تحكم البلدان المحررة من الحكم النازي في أوروبا، والمساعدة العسكرية في مسرح المحيط الهادئ ضد اليابان.

واشارت المجلة إلي أنه في إعلان يالطا، أعد القادة الثلاثة - أو هكذا اعتقد روزفلت - المسرح لعالم ما بعد الحرب، حيث وافقوا على طلب ستالين تقسيم ألمانيا، وحلم روزفلت بتأسيس الأمم المتحدة، والتنازل عن أجزاء من آسيا إلى دائرة النفوذ السوفيتي.

ولفتت "نيويوركر" إلي أن النقطة الأكثر حساسية هي مصير أوروبا الشرقية بعد التحرر من النازيين، حيث تعهد الزعماء الثلاثة بالسماح لتلك الدول بتشكيل حكومات "ممثلة لجميع العناصر الديمقراطية" وتسهيل اجراء انتخابات حرة، حيث وافق ستالين على وجه التحديد على إجراء انتخابات مبكرة في بولندا، والسماح لغير الشيوعيين بالمشاركة فيها.

واوضحت المجلة أن روزفلت ألقى عند عودته إلى واشنطن، خطابًا أمام الكونجرس، في الأول من مارس، أشاد فيه بالاتفاقات "الجماعية" مع موسكو، وكان في حالة ضعف واضحة لدرجة أنه تحدث وهو جالس، لكن ستالين نكث بالتزاماته، حسبما يروي جوزيف ليليفيلد في كتاب "معركته النهائية" حول الأشهر الأخيرة في حياة روزفلت ، حيث نصب ستالين حكومة شيوعية في وارسو، ما دفع روزفلت لكتابة رسالة غاضبة إلي ستالين، كما صرح روزفلت لأحد مساعديه قبل وقت قصير من وفاته بأنه "لا يمكننا التعامل مع ستالين الذى حنث بكل الوعود التي قطعها في يالطا"، وبذلك زرعت بذور الحرب الباردة وانقسام أوروبا، علي حد تعبير المجلة الامريكية.

وتوفي روزفلت بعد أيام إثر نزيف حاد في المخ، بينما كان جالسًا لالتقاط صورة له بمنتجعه في وورم سبرينجز بولاية جورجيا الأمريكية. وذكرت المجلة بما قاله فيريل هاريمان، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوروبا في إدارة روزفلت بأنه :"يعتقد أن الرئيس روزفلت لم يكن لديه القوة ليكون عنيدًا تمامًا في يالطا كما كان يحب أن يكون".

ويشير هاريمان إلى أن الرئيس روزفلت كان متعبًا عندما استمرت المحادثات لفترة طويلة جدًا، وأنه إذا كان في صحة أفضل، ربما كان قد صمد لفترة أطول وتطرق إلى عدد من النقاط التفصيلية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن روزفلت لم يكن الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يعاني من أمراض وأدى ذلك لتأثير دائم على العالم، ففي أبريل 1919، أصيب وودرو ويلسون بالإنفلونزا الإسبانية أثناء تفاوضه في باريس على شروط إنهاء الحرب العالمية الأولى، حيث ارتفعت درجة حرارته وكان يعاني من صعوبة في التنفس وهذيان، وحتى مع تحسن وضعه الصحي، بدا مرتبكًا في كثير من الأحيان.

وتابعت المجلة أن مرض ويلسون كاد أن يقوض محادثات السلام التي استمرت ستة أشهر، كما تغيرت مواقفه بعد عودته إلى طاولة المفاوضات، حيث جادل ويلسون في البداية ضد فرض ثمن باهظ للغاية من ألمانيا، بينما أراد الفرنسيون تعويضات ضخمة للحرب وإنشاء مناطق عسكرية عازلة مع ألمانيا.

ومضت المجلة قائلة إن ويلسون بعد مرضه، تخلى عن العديد من مواقفه، حيث جاءت معاهدة فرساي النهائية قاسية لدرجة أنها غذت القومية الألمانية الغاضبة التي أدت إلى صعود النازيين بقيادة أدولف هتلر وقادت إلي الحرب العالمية الثانية.

ونوهت المجلة إلي أنه عقب عودة ويلسون من باريس إلى الولايات المتحدة انخرط في مناقشات محتدمة في الكونجرس حول فكرة إنشاء عصبة الأمم، وفي سبتمبر 1919، أصيب ويلسون أثناء جولة في القطار بجلطة دماغية شديدة، وأصبحت زوجته إديث ويلسون، سرا بحكم الأمر الواقع الرئيس، حيث كان ويلسون عاجزًا إلى حد كبير، وأصيب بشلل في جانبه الأيسر، حتى انتهت ولايته في عام 1921، لافته إلي رفض الكونجرس لعصبة الأمم لتنهار مبادرة إنشاء أول مؤسسة عالمية لتعزيز السلام.

إلي ذلك، قال ماثيو ألجيو، مؤلف كتاب "الرئيس رجل مريض" إنه "غالبًا ما يتمتع الرؤساء برعاية صحية سيئة، لأنهم يختارون الأشخاص الذين يثقون بهم بدلاً من اختيار أفضل رعاية صحية أو أفضل طبيب متاح"، فعلي سبيل المثال عين الرئيس الأمريكي التاسع والعشرين وارن هاردينج، تشارلز سوير من مسقط رأسه في ماريون ليكون طبيبه الشخصي، ومنحه رتبة عميد في الفيلق الطبي للجيش الامريكي.

وأضاف ألجيو: إن سوير كان دجالاً يصف الحبوب بألوانها، لافتا أن هاردينج، الذي عانى من الاكتئاب، كان يعاني من فشل القلب الذي فشل سوير في تشخيصه.

وخلال رحلة إلى الساحل الغربي، في عام 1923، اشتكى هاردينج من ألم في الجزء العلوي من بطنه، قال سوير إنها مشكلة مرتبطة بالغذاء، لكن هاردينج توفي في اليوم التالي بسبب سكتة قلبية، بعد عامين فقط قضاها في المنصب.

وتشير المجلة الأمريكية إلي أنه حسب بعض التقديرات، فإن نحو نصف رؤساء أمريكا عانوا من أمراض - عضوية أو نفسية – خلال شغلهم المنصب، حيث تباينت صحة رؤساء الولايات المتحدة بشكل كبير منذ أن أدى جورج واشنطن اليمين الدستورية لأول مرة في عام 1789 بينما كان عقيمًا ونصف أصم ولديه سن واحدة فقط، كما أن 4 رؤساء ماتوا بسبب سوء الحالة الصحية أثناء ولايتهم. وحتى أواخر القرن العشرين ، كان معظمهم - مثل روزفلت وويلسون- أخفوا أمراضهم ، حتى عن نوابهم.

ونقلت المجلة عن دوجلاس برينكلي، المؤرخ الرئاسي في جامعة رايس، أن الرؤساء كثيرًا ما حاولوا إخفاء المرض خوفًا من أن يجعلهم يبدون ضعفاء ومعديين، كما أنه قد يقوض ثقة الجمهور والاقتصاد.

وتشير "نيويوركر" إلي أنه في عام 1893 ، خلال إحدى أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الأمريكي ، تم تشخيص إصابة الرئيس جروفر كليفلاند بورم سرطانى في سقف فمه على الجانب الذي يضع فيه السيجار.

ونقلت عن ماثيو ألجيو قوله إن سوق الأسهم بدأ بالفعل في الانهيار، وكان يخشى حدوث كساد كارثي إذا انتشرت الأخبار، فلم يخبر كليفلاند أيضًا نائبه أدلاي ستيفنسون.

وبحسب المجلة ذهب كليفلاند وفريق طبي من ستة أشخاص في رحلة صيد إلى يخت أحد الأصدقاء وأبحروا إلى شبه جزيرة كيب كود،(جنوب شرق ولاية ماساتشوستس)، حيث تم إزالة الورم بالإضافة إلى خمسة أسنان وجزء من فك كليفلاند، وهم في عرض البحر، وظلت القصة سرا لمدة ربع قرن تقريبًا، وفقا لصحيفة "ذى ساترداي إيفننج بوست".

ونوهت "نيويوركر" إلي أنه منذ إطلاق النار على رونالد ريجان في عام 1981، والتي كانت آخر أزمة طبية كبرى يتعرض لها رئيس أمريكي، أصبحت صحة الرئيس الأمريكي قضية يصعب إخفاؤها، حيث يطالب الجمهور بالإفصاح الكامل.

ولفتت المجلة إلي أن تصريحات الأطباء بعد الفحص البدني السنوي للرئيس أصبحت الآن نمطية، إن لم تكن دائمًا شفافة تمامًا، ونقلت عن ألجيو قوله "لا تصدق أبدًا شيئًا يقوله أطباء الرئيس، ولائهم للمريض الذي هو الرئيس وليس للشعب".

ورأت نيويوركر أنه بالنظر إلى مخاطر وباء كورونا، ومرور العالم بمرحلة انتقالية تاريخية أخرى ، تحتاج الولايات المتحدة إلى رئيس قادر على التعامل بحزم مع العالم - دون أي شك أو معلومات مضللة أو سرية بشأن صحته.

وأضافت: "لا يمكننا تحمل ضعف أوزلل روزفلت في يالطا وويلسون في باريس، مستقبل الجميع - وليس مستقبل ترامب فقط - على المحك".

واعتبرت "نيويوركر" أنه حتى قبل مرض ترامب، بدا الاتجاه المستقبلي للعالم غير مؤكد ومبادئه الأساسية متزعزعة، مستعرضة إخفاقات ترامب الدبلوماسية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن أجرأ مبادرات ترامب مع كوريا الشمالية للتخلص من الأسلحة النووية لم تحرز أي تقدم، حيث استغل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الوقت في صنع المزيد من القنابل والصواريخ، وتشكل بيونج يانج اليوم تهديدًا أكثر فتكًا من أي وقت مضى.

ونوهت المجلة أيضا إلي أن ترامب أطلق حربًا باردة افتراضية مع الصين بشأن التجارة والتحركات العسكرية في بحر الصين الجنوبي وفيروس كورونا، مشيرة أيضا أنه يكاد يكون غير ملحوظ، أن اتفاقيات الحد من الأسلحة الرئيسية مع روسيا تنتهي صلاحيتها أو تحتاج إلى التجديد لاحتواء انتشار الأسلحة الأكثر فتكًا في العالم.

ولفتت المجلة الأمريكية أيضا إلي تخلى ترامب عن اتفاقات تاريخية، مثل اتفاق باريس للمناخ في عام 2017 ، والاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 مع عدم وجود بدائل.