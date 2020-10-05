النمسا تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و5 حالات وفاة.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 48 ألفا و904 حالات وقد تعافى منها 38 ألفا و629 حالة بينما توفى 813 حالة.

وأوضح البيان أن عدد المتواجدين بالمستشفيات بلغ 476 حالة؛ منها 103 حالات في العناية المركزة، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة 8746 حالة.

ونوه إلى أن معظم الإصابات الجديدة سُجلت في فيينا وبلغت (315) حالة و106 حالات جديدة في كل من النمسا العليا وتيرول و97 في النمسا السفلى.