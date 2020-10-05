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يحتفل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر غدا الثلاثاء بالعيد القومي الـ41 للمدينة؛ حيث يواكب العيد القومي للمدينة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني إن الاحتفال بالعيد القومي للمدينة يتواكب مع جاهزية عدة مشروعات للافتتاح؛ أهمها: (الطريق الدائري الأوسطي - طريق الواحات - الموقف الإقليمي - JANNA للإسكان الفاخر - محور الكفراوي - غرفة كاميرات المراقبة - ووحدة الرعاية المركزة بالمستشفى العام).

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الاحتفال سيتضمن تكريم أبطال حرب أكتوبر ورؤساء أجهزة سابقين، وأسر الشهداء، ورؤساء مجلس الأمناء السابقين والشخصيات البارزة بالمدينة، كما ستتضمن فقرات الحفل البانوراما المفتوحة "الصوت والضوء" بعدد من المواقع بالمدينة ويكون الحدث الرئيسي مصحوبا بالألعاب النارية بموقع التبة.