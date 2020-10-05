الأمين العام لحلف الناتو يزور اليونان غدا

يزور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج العاصمة اليونانية أثينا يوم غد الثلاثاء لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في اليونان.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج - خلال زيارته - مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو لمناقشة عدد من القضايا، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الإثنين.

تأتي زيارة ستولتنبرج لليونان بعد يوم واحد من لقائه وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو وعددا من المسؤولين بحكومة أنقرة.

وكان ستولتنبرج قد أعلن الأسبوع الماضي أن اليونان وتركيا قد وضعتا آلية لتجنب الاشتباكات العرضية في شرق البحر المتوسط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنزع فتيل الخلاف حول موارد الطاقة في المنطقة.