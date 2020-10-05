بؤرة تفشي كورونا فى أستراليا بلا وفيات وتسجل 9 إصابات جديدة

لم تسجل ولاية فيكتوريا التي تعتبر في بؤرة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في أستراليا اليوم الاثنين، أي وفيات خلال الليلة الماضية، وشهدت تسع إصابات جديدة بكوفيد -19.

وهذه هي المرة الأولى منذ 15 سبتمبر التي لم تسجل فيها الولاية أي وفيات مرتبطة بالفيروس، واليوم الثالث عشر على التوالي الذي يجري فيه الابلاغ عن أقل من 20 إصابة جديدة بكوفيدـ 19.

وخضعت فيكتوريا لفحص دقيق بسبب قيودها الصارمة، والتي شهدت خضوع 9ر4 مليون شخص للاغلاق في جميع أنحاء العاصمة ملبورن منذ 2 أغسطس.

وكان عدد الحالات اليومية الجديدة في ذلك الوقت يتجاوز 700.

وسجلت ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان 806 حالات وفاة، والذي يمثل غالبية عدد الوفيات على مستوى البلاد التي شهدت 894 حالة وفاة.

وفي الوقت الذي جرى فيه تخفيف القيود بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك رفع حظر التجول الليلي لمدة ثمانية أسابيع، لا تزال هناك قيود مفروضة على التنقلات تصل إلى 5 كيلومترات ولا تزال العديد من الأعمال مغلقة.

ومن أجل رفع أكثر للقيود في 19 أكتوبر، تحتاج ملبورن إلى حدوث معدل أقل من خمس حالات اصابة يوميا لمدة 14 يوما متصلة.