وزير الخارجية العراقي: على الحكومة حماية السفارة الأمريكية

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، مساء اليوم الاثنين، إن قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية المبدئي من العراق إذا ما طبق سيشكل كارثة كبيرة على العراق.

وأضاف حسين، في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحكومي، أنه ينبغي على الحكومة العراقية حماية السفارة الأمريكية وعلينا حمايتها والمنطقة الخضراء وباقي السفارات والأبنية الحكومية.

وأوضح أن الأمريكيين إذا سحبوا السفارة الأمريكية من العراق فإنهم سينسحبون إلى خارج البلاد، وليس إلى أي موقع آخر في البلاد، وإن قرار سحب السفارة الأمريكية له علاقة بالانتخابات الأمريكية.

وتابع "نحتاج إلى حوار واضح مع الإيرانيين يكون أكثر شفافية ووضوحًا وأن يكون مكشوفًا، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وعدم التدخل بالشئون الداخلية للعراق، ونتوقع من الإيرانيين خطوات مهمة وأن الإيرانيين مهتمون باستقرار الوضع في العراق".

وصرح حسين بأن ثمار الحوار مع الفصائل المسلحة سيؤدي إلى خلق حالة أمنية مستقرة، وبناء علاقات صحية مع دول العالم، وإعادة السيادة للعراق وأن يكون القرار بيد العراقيين.

وتتعرض المنطقة الخضراء الحكومية وثكنات للجيش العراقي، تضم أفرادًا من قوات التحالف الدولي للدعم اللوجيستي وتدريب القوات العراقية، لهجمات، كما يتم شن هجمات شبه يومية على مركبات تنقل معدات وبضائع لحساب قوات التحالف، في مناطق متفرقة من البلاد.