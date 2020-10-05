باكستان تعيد فرض إجراءات إغلاق محلية وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا

أعادت باكستان اليوم الإثنين، فرض إجراءات إغلاق محلية في عدد من الأماكن التي تشكل نقاط ساخنة فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا، في ظل تحذيرات من تعرض البلاد لموجة ثانية من تفشي الإصابات.

وقال مرتضى وهاب المتحدث باسم الحكومة المحلية، إنه قد تم فرض إجراءات إغلاق مصغرة في العديد من الأحياء بمدينة كراتشي الواقعة في جنوب البلاد، حيث لم يُسمح لأحد بالخروج من تلك الاحياء أو دخولها.

وفي قطاع كشمير الخاضع لإدارة باكستان، أعلنت السلطات أنها سوف تعزز فرض إغلاق كامل، مع عدم السماح لأي شخص بالدخول أو الخروج.

يشار إلى أن باكستان كانت قد رفعت جميع القيود التي تفرضها تقريبا لمواجهة تفشي كورونا، في السادس من مايو الماضي، ولكنها بدأت في إغلاق مناطق النقاط الساخنة بداية من شهر يونيو، وهي استراتيجية ساعدت البلاد في استعادة السيطرة على ارتفاع أعداد حالات الإصابة.

كما تم إغلاق العديد من المدارس والكليات في أنحاء البلاد بعد ثبوت إصابة موظفين أو طلبة بالفيروس.