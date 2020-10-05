أطباء ترامب يعربون عن تفاؤلهم بشأن صحته رغم التساؤلات بشأن العلاج

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إن حالة الرئيس "استمرت في التحسن"، لكنه أعلن أن مستويات الأكسجين لديه انخفضت في اليوم السابق، وبالتالي فهو يتلقى الآن العلاج بالستيرويد.

ويعد هذا ثاني انخفاض في مستويات الأكسجين منذ أن أصيب الرئيس بفيروس كورونا المستجد، لكن الأطباء قالوا إنهم ما زالوا يفكرون في أن يغادر ترامب المستشفى بحلول يوم الاثنين.

وفيما بدا أنه استعراض للقوة أمام أنصاره، وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون معديا، غادر ترامب المستشفى لفترة وجيزة.

وقام ترامب، الذي يعالج من الاصابة بفيروس كورونا في منشأة عسكرية، بزيارة مفاجئة لأنصاره يوم الأحد خارج المستشفى.

ولوح ترامب من داخل سيارة دفع رباعي سوداء لمناصريه خارج مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا شمال واشنطن، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو على تويتر.

وارتدى ترامب كمامة داخل السيارة، وكان يجلس فيها شخصان آخران على الأقل.

وفي رسالة فيديو مسجلة مسبقا تم نشرها لاحقا على صفحة ترامب الرسمية على تويتر، قال الرئيس: "أنا على وشك القيام بزيارة قصيرة مفاجئة ".

وأثنى على من أسماهم "الوطنيون العظماء" خارج المستشفى.

وكان الفريق الطبي لترامب أكثر صراحة بشأن بعض المعلومات المتعلقة بصحة الرئيس في آخر تحديث علني لهم، وقالوا إن الرئيس وضع على جهاز التنفس الصناعي يوم الجمعة لمدة ساعة تقريبا، بعد انخفاض مستوياته.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم تم نقله من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي خارج واشنطن.

وقال الفريق الطبي في مؤتمر صحفي أمام المستشفى العسكري، إن الرئيس لم يعان من حمى منذ صباح الجمعة.