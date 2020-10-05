الفريق الطبي لترامب: الرئيس لا يعاني صعوبة في التنفس

رأينا أنه من الممكن أن يعمل الرئيس بالبيت الأبيض

قال الفريق المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نبض الرئيس ونسبة الأكسجين في دمه جيدة، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من صعوبة في التنفس، أو سعال، أو ألم في العضلات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن ترامب سيعود مساء اليوم إلى البيت الأبيض، متابعًا: «من خلال تقييمنا رأينا أنه من الممكن أن يعمل من البيت الأبيض».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي سيتلقى الجرعة الرابعة من عقار ريمديسيفير قبل مغادرته للبيت الأبيض.

وأوضح أن ترامب تلقى إدارة طبية تتماشى مع الإرشادات السريرية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة الماضية، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.