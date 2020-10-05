أعلنت وزارة التعليم العالي، غلق باب التقدم للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، مساء أمس الأحد، وستتم مراجعة بيانات الطلاب المتقدمين وصور الأوراق التي تم رفعها على الفور؛ وستبدأ اختبارات القبول الإلكترونية اعتبارا من الثلاثاء الموافق ٦ أكتوبر.

وأكدت الوزارة ضرورة متابعة الطلاب للبريد الإلكتروني الخاص بهم بشكل دقيق حيث سترسل لهم روابط ومواعيد الامتحانات، والتأكد من استخدام جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت بشكل مستقر وبسرعة مناسبة والدخول عبر متصفح كروم أو إنترنت إكسبلورر.

وطالبت باستخدم نفس بريدك الإلكتروني وكلمة السر التي استخدمها الطالب أثناء التسجيل، والتأكد من عدم تفعيل الترجمة الآلية لصفحات الامتحان حتى تصل لكم الأسئلة بشكل صحيح.

وقالت إنه لن يتم إعادة الامتحان وهذه تعتبر الفرصة الأخيرة، فضلا عن ضرورة متابعة بريدكم الإلكتروني بشكل دقيق قبل وبعد أداء الامتحانات حيث إنه الوسيلة الرسمية التي يتم التواصل بها معهم.