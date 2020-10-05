 فيديو.. الثقافة: نقيم العديد من الأنشطة والندوات لغرس الروح الوطنية - بوابة الشروق
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فيديو.. الثقافة: نقيم العديد من الأنشطة والندوات لغرس الروح الوطنية


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 3:37 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 3:37 م

قال الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بوزارة الثقافة، إن الوزارة تعمل على إقامة أنشطة متنوعة من بينها ورش ومعارض فنية وثقافية تتعلق بالمرأة والطفل، وصالونات أدبية وندوات عن نصر أكتوبر، التي تقام على مدار الشهر.

وأضاف خلال برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الاثنين، أن مصر تضم أكثر من 600 قصر ثقافة بالمحافظات ويعقد بها العديد من الندوات، والتي تضم استضافة قيادات سابقة شاركوا بحرب أكتوبر للقاء الشباب والأطفال لنشر الوعي والثقافة وغرس القيم الوطنية.

وأردف أنه من بين المبادرات مطوية «اعرف بلدك» والتي تحوي كبسولات ثقافية سريعة، وهي نشرة تصدر عن الهيئة العامة للثقافة.

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