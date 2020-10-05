العراق: تسجيل 3808 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغت 3808.
وأضافت الوزارة - في بيان - نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين- أنه تماثل للشفاء 4676 حالة ووفاة 65 حالة.