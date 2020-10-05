البيت الأبيض يرفض الكشف عن عدد إصابات فيروس كورونا في صفوف موظفيه

رفض البيت الأبيض الإفصاح عن عدد حالات فيروس كورونا الإيجابية لديه، بعدما قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية أليسا فرح، في وقت سابق اليوم إنه سيتم الكشف عن عدد موظفي الجناح الغربي الذين ثبتت إصابتهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، للصحفيين، يوم الأحد، إن ذلك لن يحدث، مُشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ولم ترد مكناني على أسئلة متكررة حول ما إذا كان ترامب قد خضع للاختبار قبل المناظرة الرئاسية مع منافسه الديمقراطي جون بايدن أو يوم الأربعاء، قائلة إنها لن تقدم قراءة رسمية لموعد الاختبارات الخاصة به.

وقالت ماكناني فقط إن نتيجة اختباره كانت إيجابية يوم الخميس، بعد عودته من نيوجرسي، حيث مكان المناظرة الرئاسية.

ثم أنهت ماكناني الإحاطة الصحفية بشكل مُفاجيء، ولم ترد على الأسئلة المتعلقة برحلة موكب الرئيس خارج مستشفى والتر ريد العسكري، التي أجراها يوم الأحد، لتحية أنصاره المحتشدين في محيط مكان علاجه من فيروس كورونا.