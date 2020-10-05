ترامب يشكر مواطنا سيصوت له: أوعدك أن يكون العام المقبل الأفضل على الإطلاق

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شكر فيها مواطنا سيصوت له في الانتخابات، ووعده بأن العام المقبل سيكون الأفضل على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة.

وكتب المواطن: "أنا سأصوت لدونالد ترامب. والدي مارس العمل النقابي وقد تضاعف دخله 3 مرات في عهد الرئيس ترامب"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

وأعاد ترامب نشر التغريدة معلقا: "شكرًا لك، وتذكر أن سوق الأسهم يستعد لكسر أرقامه القياسية. العام المقبل سيكون الأفضل على الإطلاق. التصويت، التصويت، التصويت".

​أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم أمس الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بأكبر فارق في السباق الرئاسي خلال شهر، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأوضح الاستطلاع، أن 51% من المشاركين يؤيدون بايدن مقابل 41% قالوا إنهم "سيصوتون لصالح ترامب".

ومع بقاء نحو شهر على الانتخابات يحافظ بايدن على تقدم مبكر في التصويت الشعبي، لكن الانتصار يحتاج لتفوق المرشح في عدد كاف من الولايات للفوز بأصوات المجمع الانتخابي.

وتظهر استطلاعات الرأي داخل الولايات أن ترامب يحظى بشعبية مساوية تقريبا لبايدن في الولايات غير المحسومة.