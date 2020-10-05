إزالة عقار آيل للسقوط بالمحلة

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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليمات اليوم، بإزالة مبنى مهجور آيل للسقوط بشارع "رمسيس" بمنطقة "السبع بنات" التابعة لدائرة قسم شرطة المحلة.

ونفذت الإدارة الهندسية بحي ثان المحلة، قرار الإزالة صادر حتى سطح الأرض، للعقار الكائن بمنطقة السبع بنات شارع رمسيس أمام مدرسة صلاح الدين تنفيذاً للقرار رقم 67/لسنة2016.



وترأس المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس حي ثانٍ المحلة حملة تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وذلك بعد شكوى تلقاها المحافظ عبر الاهالي تفيد بحدوث انهيار أجزاء من المبنى.