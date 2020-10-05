المغرب: استئناف الدراسة بالمؤسسات التعليمية في الدار البيضاء حضوريًا

تستأنف كافة المؤسسات التعليمية في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية (الدار البيضاء)، صباح غد الاثنين، نشاطها التعليمي، حيث تعود لفتح أبوابها من أجل استئناف الدراسة الحضورية في جميع الأفرع والمستويات بنظام التعليم الحضوري بالنسبة للذين اختار أولياء أمورهم هذا النظام.

وشددت الحكومة -في بيان اليوم الأحد- على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية.

كانت العملية التعليمية قد تقرر إيقافها نظرًا لارتفاع معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في 7 سبتمبر الماضي كإجراء من ضمن مجموعة إجراءات فرضتها الحكومة المغربية، وما زال عدد من هذه القرارات مستمر لمدة أسبوعين إضافيين تم تمديد العمل بها، ومنها حظر التنقل من العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، وإغلاق المتاجر والمقاهي في الثامنة مساءً، والمطاعم في التاسعة مساءً.