الرئيس الباكستاني يلتقي أمير الكويت ويقدم التعازي في وفاة الأمير الراحل

التقى الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الإثنين، مع الأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مدينة الكويت، وقدم التعازي في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب علوي - الذي وصل إلى الكويت صباح اليوم - عن عميق تعاطفه مع قيادة وشعب دولة الكويت نيابة عن باكستان حكومة وشعبا في وفاة الأمير الراحل.

ووصف علوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية نقلا عن المكتب الرئاسي الباكستاني - (وصف) الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بأنه صديق مخلص وموثوق لباكستان وقدم مساهمات لا تقدر بثمن في التقريب بين البلدين والشعبين، مؤكدا أن جهود الشيخ صباح في السياق الثنائي ومن أجل السلام والاستقرار الإقليميين ستظل في الذاكرة.