اليابان تحتج على إنشاء متحف رقمي صيني بشأن جزر متنازع عليها

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إن اليابان قدمت احتجاجا على إنشاء الصين لمتحف رقمي يعرض مطالباتها بالسيادة على مجموعة من الجزر تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء، قوله في مؤتمر صحفي: "لقد تم الاعتراف بجزر سينكاكو تاريخيا، وبموجب القانون الدولي، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي اليابان، ونحن نحتفظ بالسيطرة الفعالة عليها".

وقال كاتو إن الصين "ليست في وضع يسمح لها بإنشاء مثل هذا الموقع، فيما يتعلق بالجزر الصغيرة"، مضيفا أن اليابان طالبت من خلال القنوات الدبلوماسية بحذفه.

وكثيرا ما أدى الخلاف حول ملكية الجزر غير المأهولة، والتي تسميها الصين دياويو، إلى توتر العلاقات اليابانية الصينية. وترسل الصين بشكل متكرر خفر السواحل أو السفن الحكومية إلى المياه القريبة في محاولة لتعزيز مطالبها بالسيادة على الجزر.