 سنغافورة تسجل 7 إصابات جديدة بالكورونا والإجمالي 57 ألفا و818 - بوابة الشروق
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سنغافورة تسجل 7 إصابات جديدة بالكورونا والإجمالي 57 ألفا و818

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 1:07 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 1:07 م

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الإثنين، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و818 حالة.

 

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت حالة وافدة من الخارج، تم وضعه قيد حجر صحي منزلي لدى وصوله سنغافورة وحالة من المجتمع المحلي والبقية من العمال المهاجرين.

 

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و575 حالة.

 


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