 نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم - بوابة الشروق
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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سارة حمزة
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 11:12 ص

تباينت أسعار الخضروات في السوق خلال تعاملات اليوم الاثنين وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديثات سوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.75 جنيه إلى 4.5 جنيه

البطاطس من 2 إلى 3.75 جنيه

البصل من 3.75 جنيه إلى 5 جنيهات

الكوسة بين 3 إلى 7 جنيهات

الفاصوليا من 10 جنيه إلى 16 جنيها

الباذنجان البلدى من 1.75 جنيه إلى 3.75 جنيه

الفلفل الرومي من 3 إلى 7 جنيهات

الفلفل الحامي من 3 إلى 5.5 جنيه

الخيار البلدي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات

البامية من 12 جنيها إلى 18 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدى من 5 على 10 جنيهات

الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات

جوافة من 3 إلى 4 جنيهات

الرمان من 3 إلى 4 جنيهات

مانجو عويسى من 20 إلى 45 جنيها

تين برشومى من 6 إلى9 جنيهات

كانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات


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