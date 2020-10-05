نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

تباينت أسعار الخضروات في السوق خلال تعاملات اليوم الاثنين وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديثات سوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.75 جنيه إلى 4.5 جنيه
البطاطس من 2 إلى 3.75 جنيه
البصل من 3.75 جنيه إلى 5 جنيهات
الكوسة بين 3 إلى 7 جنيهات
الفاصوليا من 10 جنيه إلى 16 جنيها
الباذنجان البلدى من 1.75 جنيه إلى 3.75 جنيه
الفلفل الرومي من 3 إلى 7 جنيهات
الفلفل الحامي من 3 إلى 5.5 جنيه
الخيار البلدي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات
البامية من 12 جنيها إلى 18 جنيها
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدى من 5 على 10 جنيهات
الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات
جوافة من 3 إلى 4 جنيهات
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات
مانجو عويسى من 20 إلى 45 جنيها
تين برشومى من 6 إلى9 جنيهات
كانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات