زاهي حواس: الجيش ينفذ إنجازات لمصلحة المواطن

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن نصر حرب أكتوبر عام 1973 دليل على مدى قوة وعزيمة الجندي المصري؛ لتحقيق هذا النصر العظيم.

وأضاف حواس، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الجيش بعد نصر أكتوبر يساهم في التنمية في مصر بكل شيء، قائلًا إنه ينفذ إنجازات لمصلحة المواطن.

وأشاد بجهد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، في الإنجاز السريع للمشروع، واصفًا المتحف بأنه أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21.

ولفت وزير الآثار الأسبق إلى أن الجميع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير بفارغ الصبر، متوقعًا انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بحلول شهر مارس.