مجمع البحوث الإسلامية يهنئ المصريين قيادة وشعبا والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المصريين قيادة وشعبًا والقوات المسلحة الباسلة؛ بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي حقّقت فيها القوات المسلحة انتصارًا عظيمًا وأعادت لمصر سيناء الحبيبة، وسجل فيها أبطال القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري مواقف بطولية عظيمة لا يزال التاريخ يذكرها حتى الآن.

وقال الأمين العام للمجمع الدكتور نظير عيّاد - في بيان اليوم الاثنين -: "إننا في هذه الذكرى الطيبة بحاجة إلى دعم روح الانتماء للوطن واستحضار دروس انتصارات أكتوبر، وما احتوت عليه من صمود وتحد في مواجهة المعتدي، وكيف استطاع المصريون في هذا التوقيت دعم ومساندة قواتنا المسلحة الباسلة لتحقيق النصر العظيم في معركة الكرامة؛ لأجل الحفاظ على هذا الوطن والذود عن أرضه ومقدراته".

وأكد عيّاد ضرورة اتخاذ ذكرى انتصارات أكتوبر نموذجًا حيًا في الإصرار على التحدي والنجاح، والإخلاص في العمل وترك التكاسل والبعد عن الإشاعات وعدم الاستجابة لمروجيها ممن يحاولون ضرب الاستقرار وتعطيل مسيرة الوطنية، وإعلاء قيمة الوطن وضرورة الحفاظ عليه من المعتدين سواء من الخارج أم الداخل ممن لهم أجندات خارجية.

وأضاف أن ما تواجهه الدولة من تحديات في التوقيت الحالي يدعونا إلى إمعان النظر في تلك الذكرى الطيبة التي التف فيها المصريون حول قواتهم المسلحة لمواجهة كل المعتدين، مع ضرورة استحضار تلك الروح لاستشعار كل فرد مسؤوليته تجاه الوطن والقيام بدوره كما ينبغي.

وأوضح أن القوات المسلحة الباسلة كانت ولا تزال رمزًا للعطاء والتضحية من أجل الحفاظ على كل شبر من تراب الوطن على مرّ التاريخ، مما يستدعي الوقوف معها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مرحلة البناء والتعمير للدولة.