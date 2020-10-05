قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أكاديمية البحث العلمي التابعة للوزارة تمنح مجموعة من جوائز الدولة للعلماء والباحثين، وهي جوائز: الدولة التقديرية، والدولة للتفوق، والدولة التشجيعية والنيل، إضافة إلى مجموعة أخرى للمرأة والرواد والشباب.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الهدف من تلك الجوائز إما تقدير العلماء الذين قدموا علما ينتفع فالدولة، في إشارة إلى أن الدولة تقدر ذلك وتجله، أو كتشجيع للمجهود الذي بذله الشباب وصغار الباحثين، مشيرًا إلى أن جوائز الدولة لعام 2019 ممنوحة لأكثر من 55 عالمًا وباحثًا، منهم 19 سيدة.

وأوضح أنه يتم الإعلان عن جوائز الدولة في شهر اكتوبر من كل عام، مشيرًا إلى فتح باب التقدم للجهة التي يعمل بها الباحث لترشحه، فضلًا عن جوائز أخرى يستطيع الباحث التقدم لها بنفسه.

ولفت إلى مراعاة أن تكون الأبحاث التي يتم تكريم علمائها أو باحثيها قابلة للتطبيق، ويمكن أن يستفيد بها المجتمع من خلال مشروعات، وليست فقط فائدة علمية نظرية.

وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة.

بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالي 690 ألف جنيه وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، والتي بلغ عددهم 13 جائزة، أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائزًا لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليونًا و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري لدعم البحث العلمي.