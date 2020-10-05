مسؤول تطوير العشوائيات: من يريد العودة لماسبيرو يدفع مصاريف الصيانة فقط كقسط شهري على 20 عاما

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مصر بها 221 مدينة مساحتها حوالي 417 ألف فدان، منهم 160 ألف فدان غير مخطط.



وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه «تكونت مجتمعات عشوائية كبيرة جدًا تنقصها الشبكات وسبل الحياة»، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 240 ألف أسرة تعيش في أماكن خطرة، جرى الانتهاء من تطوير المناطق لـ175 ألف منها، وجاري العمل على 65 ألف أخرى.



وأكد أنه بنهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة تمامًا، مضيفًا أن المواطن الذي كان يسكن في مثلث ماسبيرو يمكنه العودة والسكن في الأبراج الجديدة.



وتابع: «مثلث ماسبيرو كان يضم 4537 أسرة، منهم من طلب تعويض مادي وتقاضى 60 ألف جنيه للغرفة الواحدة مع 40 ألف دعم اجتماعي، و560 أسرة طلبوا الانتقال للأسمرات، و918 أسرة طلبوا العودة لماسبيرو وهم من يتم إنشاء الأبراج لهم».



وأوضح أن الأسرة الراغبة في العودة لماسبيرو ستدفع مصاريف الصيانة فقط كأقساط شهرية على مدار 20 عامًا، نافيًا ما يتم تداوله حول أخذ المستثمرين هذه الأراضي.



وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاته بهدف اختيار الأراضي المناسبة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية، على غرار مشروعي «بشاير الخير»، و«حي الأسمرات».





