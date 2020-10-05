كوريا الجنوبية تسجل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الإصابة الجديدة 64 حالة عدوى محلية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 24 ألفا و91 حالة.

ويرجع انخفاض أعداد الإصابات إلى إجراء اختبارات أقل خلال فترة عطلة شوسيوك التي بدأت الأربعاء الماضي.

وكانت السلطات الصحية قد طالبت المواطنين بالامتناع عن زيارة أسرهم وأقاربهم خلال العيد، الذي يوازي عيد الشكر.

وقالت السلطات الصحية إن نحو 30 مليون شخص سافروا خلال فترة العطلة، بانخفاض بنسبة 1ر3% مقارنة بالعام الماضي.