أكد محافظ البحيرة هشام آمنة، أهمية المراكز المطورة المسئولة في تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة مثل استخراج بطاقات التموينية الجديدة وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي أو إضافة المواليد، وكذلك تحويل البطاقات للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى محافظة أخرى وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مركزي رشيد وإدكو، وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه.

وافتتح المحافظ مركز خدمة المواطنين بقرية محلة الأمير بتكلفة مليون جنيه، ويخدم 35 ألف مواطن من أبناء محلة الأمير وأدفينا، وكذلك افتتاح مركز خدمة المواطنين بمدينة رشيد بتكلفة مليون جنيه لخدمة 50 ألف مواطن من أبناء المدينة وبرج رشيد، حيث سيتم استخراج بطاقات التموين وتلبية الاحتياجات من الفصل الإلكتروني والإضافة.

كما تفقد المحافظ مبنى السجل المدني الجديد المقام على مساحة 230 م٢ ومكون من أرضي + دورين علويين، الدور الأول عبارة عن سجل مدني مؤسس والدورين العلويين إعاشة وخدمات، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

كما تفقد مشروع المرأة المعيلة لصناعة السجاد اليدوي برشيد والذي تم إنشاؤه عام 2015 برأس مال بلغ 275 ألف جنيه، حيث تم شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج وتوفير المدربين والعاملات اللاتي تم تدريبهن على صناعة السجاد، والذي يعد الآن من أفضل السجاد اليدوي.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار تشجيع المرأة المعيلة على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالمنتجات اليدوية مثل مشروع السجاد اليدوي تلك الحرفة القيمة التي تدر دخلًا وفيرًا على الدولة والأسرة المصرية.

وواصل محافظ البحيرة جولته بتفقد مستشفى رشيد المركزي وافتتاح قسم النساء والتوليد بعد التطوير ورفع الكفاءة ليسع 19 سريرا منها 2 سرير عناية مركزة بتكلفة 600 ألف جنيه، وافتتاح قسم الأطفال بعد التطوير ورفع الكفاءة ممثلًا في قسم داخلي بعدد 20 سريرا ووحدة عناية مركزة أطفال بـ 9 أسرة بتكلفة مليوني جنيه، وتفقد أعمال توسعة وحدة الغسيل الكلوي المقامة على مساحة 120 م2 لتسع 8 ماكينات غسيل كلوي إضافية مع عمل أساسات تتحمل أرضي + 5 أدوار علوية بتكلفة مليوني جنيه، كما أنه جارٍ استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفى ( الدورين الرابع والخامس ) وإنشاء قسم مميز للمعمل وقسم للعلاج الطبيعي بالدور الأول بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما تفقد محافظ البحيرة مشروع ميناء الصيد الجديد برشيد والذي يعد من المشروعات القومية العملاقة، وأول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية 600 مليون جنيه، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد وجعلها قبلة للسياحة العالمية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وأوضح المحافظ، أن الميناء مقام علي مساحة 48 ألف م٢ بطول 850 م ويضم 12 مبنى عبارة عن ورشة صيانة - مخزن للمعدات - إدارة هندسية - مبنى جمركي - سوق للجملة والتجزئة - مصنع ثلج - ثلاجة تبريد - مصنع خيوط "شبك" - مبنى الإدارة - غرفة محولات كهرباء - مستودعات - محطة وقود، بالإضافة إلى استراحة للعمال وخزاني مياة علوي و محطتي رفع صرف صحي ومياه أمطار ورصيف تراكي يستوعب 50 مركبا/ساعة، وتصل نسبة التنفيذ بالموقع 88 %، وبتكلفة 430 مليون جنيه حتى الآن.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن ميناء الصيد يعد الميناء الأول بمصر لخدمة الصيادين وتنشيط عملية الصيد، بالإضافة إلى خلق أسواق منظمة لبيع الأسماك وفتح آفاق جديدة للعمل وظهور صناعات جديدة تعتمد على الإنتاج السمكي ونشاط الصيد، كصناعة الثلج والشباك والغزول ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها.

وتفقد المحافظ، كوبري مزلقان الصيرفي أعلى مزلقان السكة الحديد الذي يربط مدينة رشيد القديمة بالمدينة الجديدة، ويعد ثاني كوبري بالمحافظة بهذا النظام بطول 660 مترا وعرض 17 مترا وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، حيث تم البدء بالمشروع منذ أسبوع والمفترض انتهاء الأعمال خلال عام، موجهًا بسرعه نهو الأعمال خلال ستة أشهر ليتم الانتهاء منه في مارس القادم، ثم قام المحافظ بتفقد مدينة رشيد الجديدة بمساحة 3185 فدان حيث تابع أعمال إنشاء المرحلة العاجلة على مساحة 268 فدانا، والمرحلة الأولى منها علي مساحة 61,5 فدان وتضم 79 عمارة سكنية بنموذج إسكان اجتماعي متميز.

كما تفقد مشروع بشاير الخير 4 والذي يأتي على غرار المشاريع القومية لبناء بشاير الخير بربوع محافظات مصر، والمقام على مساحة 47 فدانا و يستهدف إقامة 33 عمارة بإجمالي عدد 4629 وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومستشفى ومسطحات تجارية ونادي رياضي ومركز حرفي ومدرسة تعليم أساسي، إلى جانب تفقد لوحة توزيع كهرباء مشروع بشاير الخير 4 بقدرة 8 ميجاوات وتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة، اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، بالإضافة لإنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين، بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتي تشهد حاليًا العديد من الأعمال في مختلف القطاعات.

وواصل محافظ البحيرة جولاته التفقدية، حيث تفقد مركز ومدينة إدكو، والأعمال الجاري تنفيذها بمحطة معالجة إدكو الرئيسية، حيث جاري العمل في رفع كفاءة المحطة وتوسعتها من 20 ألف إلى 40 ألف م٣ يوم لاستيعاب التمدد العمراني لمدينة إدکو بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وتضم محطتي رفع وخطوط طرد بطول 9 كم وشبكات انحدار بطول 73 كم وتخدم 150 ألف نسمة.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير وإنشاء مبنى جديد لبنك الدم بمستشفى إدكو المركزي بمشاركة مجتمعية بتكلفه مليوني و600 ألف جنيه، كما تفقد إنشاء مبنى قسم للاستقبال والطوارئ عن طريق المشاركة المجتمعية بتكلفة مليوني جنيه وجاري تجهيزه بدعم من المحافظة بتكلفة 4 ملايين جنيه لتصبح تكلفته الإجمالية 6 ملايين جنيه، كما أنه جاري استكمال خطة تطوير المستشفى ورفع الكفاءة بقيمة 4 ملايين جنيه ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الحضانات والعناية المركزة والعيادات والتعقيم المركزي.

واختتم محافظ البحيرة جولته، بتفقد مرسى الصيادين (جونة التراكى) والتي تضم رصيف لمراكب الصيد الصغيرة الغير شراعية على مساحة 80 ألف متر مربع و بسعه حوالى 400 مركب ويبلغ طول الرصيف 390 متر طولى صيد بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه، حيث جاري العمل بالرصيف وتجهيزه للافتتاح ودخول الميناء الخدمة بنسبة تنفيذ 90 %.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، لافتًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 44,5 مليار جنيه.