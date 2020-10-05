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إيران تفرج بشكل مؤقت عن الباحثة الفرنسية - الإيرانية

طهران - د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 10:52 م

ذكر المحامي المكلف بالدفاع عن الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عدلخاه، التي تقضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، أنه تم الإفراج المؤقت عن موكلته بحسب وكالة بلومبرج .

كانت السلطات الإيرانية ألقت القبض على عدلخاه في يونيو الماضي بتهمة نشر دعايات ضد الدولة والمساس بالأمن القومي، وأدانت فرنسا مرارا اعتقالها وطالبت إيران بإطلاق سراحها.

وقال المحامي سعيد دهقان، في مقابلة عبر الهاتف، إن عدلخاه تم الإفراج عنها على أساس مؤقت من سجن إيفين أمس الأول السبت مع ارتدائها سوار إلكتروني وأنها تمكث مع أسرتها في العاصمة.

وأضاف دهقان أنه طلب في وقت سابق الإفراج المؤقت عنها لأسباب صحية لكونها تعاني من متاعب في الكلى ناجمة عن إضرابها عن الطعام في ديسمبر الماضي وكذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأوضح قائلا "لم يتم تحديد موعد لعودتها إلى السجن"، لكن "نأمل في تمديد الإفراج المؤقت إلى أن يتم إطلاق سراحها"، ومن المقرر أن تنتهي عقوبتها في يونيو 2024.

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