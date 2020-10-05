القبض على ضابط شرطة دفع شابا من فوق جسر أثناء مظاهرة في تشيلي

صدرت مذكرة توقيف ضد ضابط شرطة في تشيلي بعد أن زعم ​​أنه دفع متظاهرا شابا من فوق جسر خلال مظاهرة في العاصمة سانتياجو.

ويواجه الضابط تهمة الشروع في القتل.

وأثارت لقطات حول الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي غضبا في تشيلي.

تُظهر مقاطع الفيديو شرطيًا يصارع شابا يبلغ من العمر 16 عاما، والذي كان يحاول الهرب في إطار مجموعة، مما تسبب في سقوط الشاب من فوق جسر بيو نونو.

ونجا الشاب رغم السقوط من ارتفاع حوالي سبعة أمتار وهبط على ضفاف نهر ريو مابوتشو. وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن المستشفى أن الشاب يعاني من إصابات في الرأس وكسور في الرسغين. وحالته كانت مستقرة مساء أمس الاحد.

ووجه مكتب المدعي العام تهما لضابط الشرطة بالتقاعس عن تقديم المساعدة وتقديم معلومات كاذبة للسلطات.

وفي شهري تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع تشيلي كل يوم للمطالبة بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والابتعاد عن النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد.

ووفقا للمعهد الوطني لحقوق الإنسان، أصيب 460 متظاهرا بجروح بالعين لأن ضباط الشرطة أطلقوا النار على وجوه الناس على ما يبدو في بعض الحالات.

وأصيب اثنان من الجرحى بالعمى - كما جرى اعتقال اثنين من ضباط الشرطة في أواخر آب/أغسطس على صلة بهذه الحالات.