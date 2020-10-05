الفلبين تسجل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، تسجيل ألفين و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 324 ألفًا و762 إصابة.

وأوضحت الوزارة،حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 87 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 273 ألفًا و123 متعافيًا، في حين توفي 64 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 5 آلاف و840 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل من الإصابات الجديدة في مدينة مترو مانيلا، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها مدن باتانجاس ولاجونا وريزال وكافيت.

من جهتها، قالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير: "رغم أن متوسط معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ ألفين و400 إصابة، فإن بعض المناطق لا تزال تشهد زيادة في أعداد الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين".