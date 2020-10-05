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فيديو.. برلمانية: المرأة مظلومة في قانون الأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:44 ص

قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن المرأة مظلومة جدًا في قانون الأحوال الشخصية، بشكل قطعي وواضح.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنها تقدمت بتعديل لهذا القانون، ليكون للأب حق الحضانة في مرحلة متقدمة، شرط أن يكون للأم في البداية.

وتابعت: «الوالدين الذين أنجبوا الطفل من حقهم أن يكونوا حاضنين، على أن يكون للأم أولا ثم الأب»، مؤكدة أن المرأة مظلومة في مواد أخرى كثيرة.

واعترضت النائبة على القانون الخاص بوجوب حصول الأم الحاضنة للطفل على موافقة الأب بشأن مصروفات المدرسة، متسائلة: «إزاي ابني معايا وادور على الولاية؟».

وأشارت إلى أن هناك كارثة تحدث على الأرض بخصوص الآباء الأرامل، مضيفة أن العديد من الأطفال تشردوا نتيجة عدم إعطاء الأب حق احتضان أبنائه حال وفاة الأم، لذا لا بد من معالجته أيضًا.

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