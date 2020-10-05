إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال من في حادث تصادم بالقُرين في الشرقية

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بمدينة القُرين، بالشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، بدائرة قسم شرطة القُرين.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، أصيبوا بكدمات وجروح بأنحاء متقرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى القُرين المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.