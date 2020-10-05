 18 أكتوبر برنامج تدريبي على المسح الأثري بمنطقة سرابيط الخادم - بوابة الشروق
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18 أكتوبر برنامج تدريبي على المسح الأثري بمنطقة سرابيط الخادم

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 3:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 3:42 م

أكد الدكتور مصطفى نور الدين، مدير المركز العلمي للتدريب بجنوب سيناء والبحر الأحمر، أنه جارٍ إعداد المركز العلمي للتدريب بمنطقة سرابيط الخادم التابعة لمدينة أبوزنيمة، لانطلاق تدريب أساسيات المسح الأثري خلال الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري.

 

وقال مدير المركز العلمي للتدريب بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الإثنين، إن الهدف من التدريب هو تدريب العاملين بوزارة السياحة والآثار على العلوم المساعدة والتكنولوجيا الحديثة في علم الآثار.

 

وأوضح أن هذا التدريب ينظمه مكتب التدريب المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار، وجرى اختيار مركز تدريب سرابيط الخادم لإقامة هذا التدريب، لكونه مختص في تدريب العاملين في سيناء والبحر الأحمر، وهو المتخصص في النقوش والخطوط القديمة.

 

وأكد أن البرنامج التدريبي يستهدف 15 من العاملين بوزارة السياحة والآثار، ويتضمن التدريب على المسح الأثري، وكيفية الاستشعار عن بعد، واستخدام الاحداثيات في رسم الخرائط والتعرف على الكتابات والنقوش القديمة.

 


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