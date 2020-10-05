الأمريكي هارفي جيه ألتر الفائز بنوبل للطب: استيقظت غاضبا من اتصال لإبلاغي بالجائزة

قال هارفي جيه ألتر، الحائز على جائزة نوبل، إنه نهض بغضب للرد على اتصال هاتفي في الصباح الباكر، لكن مزاجه سرعان ما تغير عندما علم أنه حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2020 لاكتشافه فيروس الالتهاب الكبدي سي.

وقال "ألتر"، في مقابلة بعد تلقيه النبأ نشرت على موقع جائزة نوبل على الإنترنت، أنه كان نائمًا عندما رن جرس الهاتف في الساعة 4.45 صباحاوفق توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف "رن جرس الهاتف وقلت: من يتصل، ولم أرد عليه"، ولم يرد عندما رن جرس الهاتف مرة ثانية بعد خمس دقائق.

وتابع "المرة الثالثة التي نهضت فيها بغضب للرد اتضح أن الاتصال من ستوكهولم، كانت تجربة غريبة، إنه أفضل منبه رأيته في حياتي".

وذكر ألتر، الذي يعمل في المعاهد الوطنية للصحة في بيتيسدا بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة، أن غضبه "تلاشى في غضون ثانية، وحل محله الصدمة".

وأوضح: "إنه شيء لا تعتقد أنه سيحدث على الإطلاق، وفي بعض الأحيان لا تعتقد أنك تستحقه، ويحدث في عام كوفيد -19 المجنون هذا، كل شيء ينقلب رأسًا على عقب".

وأعلن معهد كارولينسكا السويدي، اليوم الاثنين، أن ألتر ورايس تقاسما جائزة نوبل في الطب لهذا العام مع البريطاني مايكل هوتون.