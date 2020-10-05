 إصابة طالب يهودى إثر تعرضه للضرب بآلة حادة بالقرب من كنيس بألمانيا - بوابة الشروق
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إصابة طالب يهودى إثر تعرضه للضرب بآلة حادة بالقرب من كنيس بألمانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:21 ص

أعلنت الشرطة الألمانية أن طالبا يهوديا (26 عاما) أصيب بإصابات خطيرة بعد تعرضه لهجوم خارج معبد يهودي في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلا (29 عاما) ضرب ضحيته، الذي من المتوقع أن يظل على قيد الحياة، على رأسه بآلة حادة.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجم كانت يرتدي ملابس عسكرية، وكان لديه قطعة ورق عليها صليب معقوف في جيب سرواله واستخدم مجرفة لضرب ضحيته.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن الضحية طالب جامعي يهودي.

وقام رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بواجبهم الروتيني المعتاد لتأمين المعبد باعتقال المهاجم.

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