مايكروسوفت تبني مراكز بيانات في اليونان

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وافقت عملاق التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت على بناء سلسلة من مراكز البيانات الجديدة في اليونان، في خطوة تقول الحكومة اليونانية إنها سوف تعزز ريادة الأعمال وتشجع الشركات الكبرى الأخرى على الاستثمار في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس مايكروسوفت، براد سميث، قوله في عرض تقديمي للصفقة في أثينا اليوم الاثنين إن الاستثمار "الجاري" سيكون الأكبر من جانب شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة خلال 28 عاما من العمليات في اليونان.

وقال سميث إن القرار "يظهر الثقة في الاقتصاد اليوناني والشعب اليوناني والحكومة اليونانية. هذا ليس شيئا نفعله في كل بلد".

وأوضح سميث أن مايكروسوفت ستبدأ أيضا برنامجا تدريبيا للمساعدة في شغل نحو 100 ألف وظيفة ستوفرها المبادرة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العرض التقديمي، إن مراكز البيانات الجديدة "تعمل تلقائيا على رفع مستوى البلاد كوجهة استثمارية"، واصفا الخطوة بأنها "تصويت على الثقة في إمكانات بلاده".

وأضاف أن تقديرات المحللين تقول إنه بمرور الوقت سيكون للاستثمار فائدة اقتصادية تقدر بنحو مليار دولار.

وناقش ميتسوتاكيس وسميث لأول مرة استثمار مايكروسوفت في اليونان خلال اجتماع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في وقت سابق من هذا العام.