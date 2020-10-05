 المحكمة العليا الأمريكية تبدأ ولايتها الأولى بعد وفاة جينسبيرج - بوابة الشروق
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المحكمة العليا الأمريكية تبدأ ولايتها الأولى بعد وفاة جينسبيرج

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:19 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 9:19 م

افتتحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، ولايتها الأولى بعد وفاة القاضية الليبرالية روث بادر جينسبيرج، حيث تنتظر البلاد لمعرفة متى سيؤكد الكونجرس تعيين المرشحة البديلة التي ستظل في المحكمة مدى الحياة.

وأكدت المحكمة في بيان أن المحكمة ستستمع إلى مرافعات شفوية عبر الهاتف لمدة خمسة أيام في تشرين أكتوبر.

يوجد حاليًا ثمانية قضاة فقط في المحكمة التي تتألف من تسعة قضاة، ومن المحتمل أن يؤكد مجلس الشيوخ تعيين مرشحة الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد جينسبيرج، وهي القاضية آمي كوني باريت، قبل يوم الانتخابات.

ومع ذلك، قد تتأخر عملية التأكيد لأن العديد من أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أصيبوا بفيروس كورونا.

وإذا تمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تأكيد تعيين القاضية قبل بدء فترة رئاسية جديدة في يناير، فإن كفة المحكمة ستميل إلى المحافظين بفارق 6-3.

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