الأمن العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد دون خسائر بشرية

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، بأن صاروخي كاتيوشا أطلقتهما "مجاميع إرهابية" سقطا في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد فجر اليوم، دون حدوث خسائر بشرية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، مشيرة إلى استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 سبتمبر الماضي ذهب ضحيتها ستة مِن النساء والأطفال الأبرياء.

وأضافت أن هذه المجاميع الإرهابية أقدمت في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا مِن منطقة شقق" حي السلام _ حي الجهاد" باتجاه منطقة الجادرية، لافتة إلى أن الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب إحدى المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولَم تتسبب في أي خسائر بشرية.