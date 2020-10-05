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تراجع طفيف للتضخم بتركيا في سبتمبر على أساس سنوي

أنقرة - د ب أ:
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 1:29 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 1:29 م

أظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الاثنين، تراجع التضخم في تركيا في سبتمبر الماضي بصورة طفيفة إلى 11.75% على أساس سنوي.

وكان التضخم سجل 11.77% في أغسطس على أساس سنوي.

وأفاد المعهد، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، بأن الزيادة الأكبر التي تم تسجيلها في سبتمبر كانت من نصيب السلع والخدمات المتنوعة، بنسبة زيادة بلغت 25.17% .

ويأتي بعده قطاع الصحة بارتفاع بنسبة 15.09%، ثم الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 14.95%، بينما كانت أقل زيادة من نصيب المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.68% .

ويستهدف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، والذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، الوصول بمعدل تضخم إلى 10.5% بنهاية العام الجاري.

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