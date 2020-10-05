احتجاجات بيلاروس تتحدى قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة لها

على الرغم من انتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن، خرج أكثر من 100 ألف متظاهر إلى شوارع بيلاروس في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة على التوالي اليوم الأحد للاحتجاج على الرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت لقطات فيديو تم نشرها عبر تطبيق تليجرام آلاف المشاركين الذين يسيرون في المظاهرات وسط مينسك في مجموعات كبيرة.

واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه ضد بعض المتظاهرين، وتم اعتقال عدة أشخاص بعد بدء المسيرة بقليل. وتحركت قوات الأمن الملثمة التى ترتدى الزي الرسمي بدون شارات ، بعنف ضد المتظاهرين الذين حظرت السلطات تجمعاتهم.

وقالت جماعة "فياسنا" لحقوق الإنسان إن الشرطة اعتقلت أكثر من 210 أشخاص في مينسك. وأفادت رابطة الصحفيين البيلاروسيين باعتقال ما لا يقل عن ثلاثة من ممثلي وسائل الإعلام.

وسحبت بيلاروس اعتماد جميع المراسلين الأجانب بأثر فوري يوم الجمعة، ما جعل تغطية الاحتجاجات أمرا صعبا.

وأفاد المراقبون بأنه تم قطع خدمات الانترنت عن الهواتف المحمولة، حيث حاولت السلطات منع المتظاهرين من تبادل معلوماتهم حول الطرق التي يمكن أن يسلكوها. كما تم غلق محطات مترو الأنفاق لعرقلة الوصول إلى وسط المدينة.

وعادة ما تشهد احتجاجات الأحد، التي دعت إليها المعارضة البيلاروسية، مشاركة كبيرة. وشارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة العطلة الأسبوعية الماضية، عندما تم اعتقال أكثر من 350 شخصا منهم.