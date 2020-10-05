روبرت كوخ يسجل أكثر من 300 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا منذ بدء الجائحة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجليها في ألمانيا منذ بدء الجائحة بلغ 300 ألف و619 إصابة.

وذكر المعهد أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ عدد الإصابات الجديدة 1382 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل خلال الأيام الماضية أعدادا أعلى من ذلك، إلا أن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9534 حالة، بزيادة قدرها 5 حالات مقارنة بأمس الجمعة.

ووفقا للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.23، ما يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.