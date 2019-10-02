يحتفل متحف قصر المنيل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، غدا الثلاثاء، بتنظيم معرض أثري بسراي الإقامة بالقصر، يضم مجموعة منتقاة من أجمل وأثمن الأسلحة والسيوف والخناجر والغدارات التي اقتناها الأمير محمد علي توفيق داخل قصره بالمنيل.

وقال الأثري ولاء الدين بدوي مدير عام قصر المنيل - في تصريح له اليوم - إنه سيتم عرض مجموعة متميزة ومتنوعة مختلفة من الأسلحة المتنوعة، زخرف بعضها بحروف من ذهب حملت اسم الصانع وآيات قرآنية وعبارات حماسية ودعائية منها ما كساه الفضة والقطيفة، ومنها ما طعم بالأحجار الثمينة.

وأوضح أن متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل يضم مجموعة من الأسلحة المعدنية الهجومية كالسيوف والخناجر، التي آلت إلى منشئ القصر محمد علي توفيق سواء بالإهداء أو الشراء.

وقال إنه في إطار احتفالات المتحف بانتصارات أكتوبر ينظم المتحف بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي، بعد غد الأربعاء، ندوة بعنوان (القوى الناعمة ودورها في تحقيق نصر أكتوبر) المتحدث الرئيسي فيها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ونخبة من الخبراء تكشف عن أسرار وحكايات وبطولات أكتوبر المجيد.