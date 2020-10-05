 الرئيس الأوزبكى يهدى عميد آثار القاهرة وسام الصداقة - بوابة الشروق
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الرئيس الأوزبكى يهدى عميد آثار القاهرة وسام الصداقة


نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 2:12 م

منح الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائييف، وسام الصداقة «دوستليك» للدكتور أحمد رجب رزق، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة؛ نظير إسهاماته فى إبراز حضارة اوزبكستان، بمناسبة الذكرى الـ29 لاستقلال الدولة.
وأصدر عميد آثار القاهرة كتابين عن مدينة «بخارى» بعنوان «الآثار والحضارة الإسلامية فى بخارى» وذلك ضمن موسوعة «الآثار والحضارة الأسلامية فى مدن طريق الحرير»، إضافة إلى العديد من الكتب التى عكست تاريخ وحضارة المدن الأوزبكية، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه التى تضمنت دراسة التراث العلمى والأثرى لدولة أوزبكستان.
وحضر الحفل الذى نظمته جمعية الصداقة المصرية الأوزبكية كل من: السفير ايبك عارف عثمانوف، سفير جمهورية اوزبكستان بالقاهرة، والدكتور هاشم صالح رئيس جامعة عين شمس ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق، والدكتور مجدى زعبل رئيس الجمعية، وعدد من أساتذة الجامعات ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسى.

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