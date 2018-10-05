العاهل البحريني وولي العهد ورئيس الوزراء يهنئون الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين- عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

في السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وعبر آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

وبعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى يوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة على مختلف الأصعدة، والدفع بها نحو مزيد من التطور والنماء.