 الغندور: قرارات اللجنة الأوليمبية ضد رئيس الزمالك مخالفة لقانون الرياضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الغندور: قرارات اللجنة الأوليمبية ضد رئيس الزمالك مخالفة لقانون الرياضة

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 12:04 ص

أكد الاعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق أن قرارات اللجنة الأولمبية المصرية ‏الصادر اليوم الأحد بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس النادي، باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد.‏

وأضاف الغندور عبر قناة الزمالك:"قرارات الأولمبية تخالف قانون الرياضة الجديد ‏والذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".‏

وواصل:"محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع ‏المتضررين".‏

وأشار الغندور إلى أن مرتضى منصور يتمتع بحصانة وليس من الممكن ‏أن تتخذ اللجنة الأولمبية قراراً بإجراء جمعية عمومية على منصب ‏الرئاسة دون اللجاء للبرلمان المصري.‏


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