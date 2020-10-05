الغندور: قرارات اللجنة الأوليمبية ضد رئيس الزمالك مخالفة لقانون الرياضة

أكد الاعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق أن قرارات اللجنة الأولمبية المصرية الصادر اليوم الأحد بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس النادي، باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد.
وأضاف الغندور عبر قناة الزمالك:"قرارات الأولمبية تخالف قانون الرياضة الجديد والذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".
وواصل:"محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع المتضررين".
وأشار الغندور إلى أن مرتضى منصور يتمتع بحصانة وليس من الممكن أن تتخذ اللجنة الأولمبية قراراً بإجراء جمعية عمومية على منصب الرئاسة دون اللجاء للبرلمان المصري.