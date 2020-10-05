الوادي الجديد: بدأ توصيل الغاز الطبيعي لـ14 ألف وحدة سكنية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم البدأ في أعمال جسات التربة بمدينة الخارجة، لتوصيل الغاز الطبيعى لأول مرة للمحافظة.



وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أن المرحلة الأولي تشمل توصيل الغاز لـ ١٤ ألف منزل بالخارجة بنهاية شهر يونيو ٢٠٢١، بالإضافة إلى توصيل الغاز لأول قريتين على مستوى الجمهورية (بولاق- المنيرة)، تمهيداََ لإستكمال تغطية باقي مدن وقرى المحافظة.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن في أغسطس الماضي، بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط، تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل للمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.