ماجد عبدالفتاح: نقل أمريكا السفارة إلى القدس دليل على فشل مراجع الشرعية الدولية

قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن استخدام الفيتو ثلاث مرات لإعاقة قرار مجلس الأمن حول تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، يثبت فشل المجلس عن أداء مهمته.

وأضاف عبدالفتاح، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن اتخاذ الولايات المتحدة عدة قرارات منها؛ نقل السفارة إلى القدس، ومبادرة السلام الأمريكية المرفوضة عربيًا وفلسطينيًا، دليل على فشل مراجع الشرعية الدولية لمواجهة القوى المختلفة.

ولفت إلى أن العلاقات الدولية تشهد مبادئ جديدة مختلفة عن الـ50 عامًا الماضية، مضيفًا: «هناك سلام القوة وسياسة تحميل المسؤولية، وهي مفاهيم تختلف عن قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية داخل الأمم المتحدة والتي تغير الواقع ليصبح غير مرغوب فيه».

ونوه مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إلى وجود حالة من التوتر والشد والجذب داخل الأمم المتحدة تؤثر على تنفيذ القرار، متابعًا: «هناك قرارات يتم ضرب عرض الحائط بها ما يجعل العمل الدولي يخرج من مضمونه».