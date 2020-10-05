شالكه يفتقد فايرمان وسوات سيردار لفترة غير محددة بسبب الإصابة

أعلن نادي شالكه المتعثر في الدوري الألماني غياب حارس مرماه رالف فايرمان ولاعب الوسط سوات سيردار "لأجل غير مسمى".

وتعرض الحارس الأساسي لشالكه فايرمان لإصابة في العضلة الضامة فيما عانى سيردار من إصابة في الفخذ خلال المباراة التي خسرها الفريق على ملعب لايبزج بأربعة أهداف دون رد يوم السبت الماضي.

وتزايدت مصاعب شالكه في هذه الفترة الحساسة من الموسم بعد البداية الكارثية للفريق حيث لم يحصد أي نقطة حتى الآن خلال مشواره في البوندسليجا بجانب استقبال شباكه 15 هدفا مقابل هدف واحد سجله الفريق.

ويغيب سيردار عن مباراة المنتخب الألماني أمام تركيا وديا بجانب المباراتين أمام أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبي.