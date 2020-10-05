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الجزائر تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هدى أمين
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 5:34 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن موقع «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 52 ألفًا و270 في البلاد.


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