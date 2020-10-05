سياسي ألماني يؤكد ضرورة فرض عقوبات على منتهكي حظر توريد أسلحة لليبيا

في ضوء تدهور الأوضاع في ليبيا، أكد خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ألكسندر جراف لامبسدورف، ضرورة أن تكون أوروبا مستعدة أيضا لمهمة حفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة.

وقال لامبسدورف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب على ألمانيا والاتحاد الأوروبي العمل على إنهاء تدخل روسيا وتركيا في الصراع، وأن يتم الالتزام بقرارات برلين"، مطالب أيضا بوضع فرض عقوبات في الاعتبار في حالة انتهاك الحظر المفروض على توريد أسلحة إلى هناك.

وأضاف لامبسدورف: "لكن لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في ليبيا إلا إذا بدأت عملية سلام شاملة ومضمونة سياسيا وعسكريا؛ لذلك يجب أن تكون أوروبا مستعدة أيضا للمشاركة في عملية سلام تحت قيادة الأمم المتحدة إذا طلبت منا الأمم المتحدة القيام بذلك".

ويجتمع دبلوماسيون اليوم الإثنين، لإجراء متابعة رقمية لمؤتمر برلين الذي عقد هذا العام حول ليبيا، حيث من المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس في المحادثات.

وسيلتقي ممثلو 16 دولة ومنظمة دولية شاركت في القمة بالعاصمة الألمانية في يناير عبر الإنترنت في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش في محاولة جديدة لوضع ليبيا على الطريق نحو السلام.

وقال لامبسدورف: "هناك حاجة ماسة إلى مؤتمر متابعة، لأن قمة برلين بشأن ليبيا لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج موثوقة. بل إن الوضع في ليبيا ساء".

واستؤنفت مساء أمس الجمعة بمدينة بوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب.

وذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء" أن هذه الجولة تأتي بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضي، وكانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وكان الطرفان اتفقا أيضا على مواصلة هذا الحوار واستئناف لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

واندلعت حرب أهلية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وتدخل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس في معارك مع معارضين من شرق ليبيا على السلطة. وهناك أيضا توترات داخل كلا المعسكرين.